مصرع 26 شخصا وإصابة 28 آخرين فى احتراق حافلة ركاب بالصين

كتب وكالات

لقى ما لا يقل عن 26 شخصا مصرعهم، وأصيب 28 آخرون جراء احتراق حافلة ركاب سياحية فى مقاطعة هونان الصينية، وجاء ذلك وفقا لما ذكره تليفزيون الصين المركزى اليوم السبت.

وبحسب التلفزيون المركزى، وقع الحادث يوم الجمعة الساعة 19: 15 بالتوقيت المحلى (14.15 بتوقيت موسكو) على طريق تشانغشا — تشانغجياجيه السريع فى مدينة تشانغده عندما اشتعلت النيران فى الحافلة السياحية.

وأضاف التلفزيون، أن سبب الاشتعال لا يزال مجهولا، مشيرا إلى أنه فى أثناء وقوع الحادث، كان بداخل الحافلة 53 راكبا والسائق.