مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى

الفيوم – رباب الجالى

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 آخرون فى حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة/ أسيوط الغربى، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من مركز شرطة طامية بوقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى بعد الطريق الإقليمى، بحوالى 5 كيلو متر، وبالإنتقال والفحص والمعاينة تبين إنقلاب السيارة رقم 24850 ملاكى الفيوم ماركة بيجو إستيشن قيادة "هانى م ع" 35 سنة سائق "مصاب بكدمات" وبرفقته كل من "نجلاء ع ع" 35 سنة ربة منزل "متوفية" "وراجية م ع" 50 سنة "ربة منزل" "مصابة بإشتباه كسر بالعمود الفقرى" و"خميس ش أ" 48 سنة عامل "مصاب بإشتباه ما بعد الارتجاج" "وليلى ش م" 43 سنة "مصابة بكدمات متفرقة" "راضى ع" 51 سنة "عامل" "مصاب بإشتباه كسر بالضلوع" وجميعهم يقيمون بقرية الفاهمية بدئرة مركز طامية بسبب إنفجار الإطار الأمامى والخلفى الأيمن، مما أدى لإنقلاب السيارة على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث تهشم السيارة بالكامل دون حدوث إعاقة للحركة المرورية وتم نقل المتوفية لمستشفى الهرم التخصصى ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتم عمل الاسعافات اللازمة لهم وبسؤال قائد السيارة والمصابين أكدوا مضمون ما جاء بالفحص ولم يتهموا أحد بالتسبب فى وقوع الحادث وتم إزالة آثار الحادث والتحفظ على السيارة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر المحضر رقم 4950 لسنة 2019 جنح مركز شرطة طامية..