video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون بوحشية على سيدة فلسطينية وابنها فى الخليل

السبت، 23 مارس 2019 09:09 م
مستوطنون إسرائيليون يعتدون بوحشية على سيدة فلسطينية وابنها فى الخليل مستوطنون فى الأراضى الفلسطينية
رام الله أ ش أ
إضافة تعليق

هاجم مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين ، اليوم السبت ، سيدة فلسطينية وابنها فى حى تل ارميدة وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتدوا عليهما بالضرب.

ونشر نشطاء فى الخليل، شريط فيديو يظهر اعتداء المستوطنين على السيدة وابنها أمام أعين جنود الاحتلال، وتظهر السيدة وهى تسقط أرضا وابنها يدافع عنها من ركلات المستوطنين وضربهم.

وقالت مصادر فلسطينية :" إن المستوطنين اعتدوا على السيدة أم محمود قعقور، خلال عودتها إلى منزلها، وقد تصدى ابنها لاعتداء المستوطنين".

وأشارت المصادر إلى ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين فى الآونة الأخيرة على السكان والمواطنين فى شارع الشهداء وحى تل ارميدة والمناطق المتاخمة للبؤر الاستيطانية والمغلقة بأوامر عسكرية إسرائيلية، وخاصة بعد إنهاء عمل بعثة التواجد الدولى المؤقت فى الخليل من قبل حكومة الاحتلال وطردهم من المدينة.

وكان مستوطنون مدججون بالسلاح وبحماية جنود الاحتلال الإسرائيلى ، قد هاجموا مساء أمس ، منازل المواطنين المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراض محتلة شرق مدينة الخليل.

وأفادت مصادر فلسطينية أن مجموعة من مستوطنى "كريات اربع" الجاثمة عنوة على أراضى المواطنين وممتلكاتهم، رشقوا منازل المواطنين ومركباتهم فى واد الحصين بالحجارة، ما تسبب بحالة من الرعب لدى الأطفال، وتحطيم زجاج مركبة فى المكان.

وأشارت إلى أن منطقة واد الحصين تقع بجوار المستوطنة المذكورة وبجوار عمارة استولى عليها المستوطنون فى حى الراس، وبمحاذاة الطريق التى يسلكها المستوطنون أثناء توجههم إلى الحرم الإبراهيمي، وتتعرض هذه المنطقة بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين، خصوصا فى فترة الأعياد وأيام السبت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة من الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلى يؤكد اغتيال منفذ عملية مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية

مستوطنون إسرائيليون

سيدة فلسطينية

الخليل

فلسطين




لا تفوتك
القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

القضاء الإدارى يقضى بإلغاء قرار السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة

الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

الشرطة تنقذ 11 صينيا ضلوا الطريق في رحلة سفاري بصحراء الفيوم

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

التعليم توضح آلية دخول طلاب أولى ثانوى على الامتحان الإلكترونى.. وتؤكد: الاختبارات مؤمنة وهناك أدوات تحكم مركزية فى النظام بأكمله.. طارق شوقى: رغم حملات التشكيك توجد استجابة سريعة من الطلاب لفرص التعلم الجديدة

"الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى

"الجولان والقدس ومزارع شبعا" على طاولة الزعماء العرب فى القمة العربية بتونس.. مطالبات برد عربي حاسم على إعلان الهضبة السورية إسرائيلية.. ومخاوف من تحركات صهيونية لسرقة جزء من التراب اللبنانى

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد تحذر: غدا أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما

محمد رشاد ومى حلمى يرفعان شعار دارى على شمعتك تقيد فى زواجهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة