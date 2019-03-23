مدير برنامج الغذاء العالمى يلتقى السيسي ويشيد بجهود مصر لتحقيق الأمن الغذائى

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، "ديفيد بيزلى"، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكلٍ من المدير الإقليمى للبرنامج بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدير البرنامج فى مصر.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي في زيارته الأولى إلى مصر منذ توليه مهام منصبه، مشيداً بأنشطة ومجالات عمل البرنامج الداعمة للحكومة في تنفيذ أولوياتها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، مؤكداً التزام الدولة بتعزيز الشراكة مع البرنامج في هذا الإطار، خاصةً فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، وكذلك دعم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، والذي يعد أحد أنجح المشروعات التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، باعتباره يحقق الأمن الغذائي والصحي للطلاب، علاوة على أبعاده الاجتماعية والاقتصادية .

وأكد الرئيس مساندة مصر لأولويات عمل برنامج الغذاء العالمى من أجل توسيع وتعزيز مجالات نشاطه في الدول النامية، لاسيما فى أفريقيا والشرق الأوسط، عبر تنفيذ مشروعات ذات عائد اقتصادي وتنموي، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وإنهاء الجوع والفقر في العالم، معرباً سيادته في هذا الإطار عن استعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتعزيز دور المكتب الإقليمي للبرنامج في القاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن "ديفيد بيزلى" أشاد بالجهود المصرية الدؤوبة والفعالة لتحقيق الأمن الغذائي فى البلاد، مؤكداً استمرار برنامج الغذاء العالمي في دعم تلك الجهود من خلال تقديم كل التسهيلات والخبرات الممكنة لتعزيز التعاون بين المنظمة ومصر من أجل تحقيق التنمية المستدامة ودعم برامج التضامن الاجتماعي التي تتبناها الحكومة المصرية، ومنوهاً إلى تعويل البرنامج على الرئاسة المصرية الحالية لمجلسه التنفيذي، للمرة الأولى منذ إنشاء المنظمة، في دعم أنشطته وتعزيز دوره الإنساني والتنموي، خاصةً في ظل تواكب تلك الرئاسة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والتجربة المصرية الوطنية الملهمة في تحقيق التنمية الشاملة، الأمر الذي من شأنه أن يمثل فرصة هامة يتعين اغتنامها لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البرنامج والقارة الأفريقية التي تشهد أكبر عدد من الأزمات الإنسانية بسبب مشكلة انعدام الأمن الغذائى.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أشار إلى توافق الرؤية المصرية مع رؤية "ديفيد بيزلى" لتوسيع وتعزيز أنشطة البرنامج بالشراكة الثنائية مع مصر في أفريقيا والشرق الأوسط، واستعداد مصر لنقل خبراتها للدول النامية في المنطقة في مجال تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، وذلك تحت مظلة التعاون جنوب، بما يسهم في مكافحة الفقر والجوع ومحاربة التطرف والإرهاب بالمنطقة.

وأشار الرئيس إلى أن الرئاسة المصرية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ستركز على توجيه مجالات عمل المجلس بما يتفق مع مصالح الدول النامية من خلال الانخراط بشكل نشط في صياغة سياسات وأولويات البرنامج لتحقيق الأمن الغذائي، وهو الهدف الذي يستدعي بذل الجهد اللازم لحشد المزيد من مصادر التمويل لدعم البرامج التنموية، على النحو الذي يساعد على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية حول العالم.