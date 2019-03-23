محافظ كفر الشيخ يوافق على تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عددا من القرارات، اليوم السبت، منها القرار الذى حمل رقم 3743 لسنة 2019، بتشكيل لجان لطرح عملية حق استغلال واستخدام ثلاجة ميناء الصيد فى مزايدة محلية لمدة عام "جلسات تكرارية أسبوعية"، على أن يكون التأمين المؤقت لدخول المزاد مبلغ 2000 جنيه، وتشكل لجنة لوضع كراسة الشروط، برئاسة كمال مصطفى الروينى عن الشئون القانونية، وتختص اللجنة بطرح عملية حق استغلال واستخدام ثلاجة ميناء الصيد فى مزايدة محلية، طبقاً للقانون.

كما وافق محافظ كفرالشيخ، على نقل ملكية مساحة 12 قيراطا، و22 سهما الواقعة بعزبة الأخماس التابعة لقرية إسحاقة مركز كفرالشيخ، إلى هيئة الأوقاف المصرية للبدء فى إجراءات بناء مدرسة تعليم أساسى عليها لخدمة أهالى الأخماس والعزب المجاورة له، مكلفا السكرتير العام، مدير الأملاك، مدير الأبنية التعليمية، مدير مديرية الزراعة، مدير مديرية الأوقاف، بعمل محضر انضمامى واتخاذ اللازم لنقل الملكية والبدء فى إنشاء المدرسة للصالح العام.

كما أحال محافظ كفرالشيخ، 7 أطباء بالوحدة الصحية بقرية حصة الغنيمى التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمى بقلين، للتحقيق لتغيبهم عن العمل، بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كما أصدر محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 3792 لسنه 2019، بندب شفيق محمد إبراهيم سليمان للعمل مديراً لجمعية قلين الزراعية ائتمان مركز قلين خلفاً للمهندس أحمد خليل حميدة لبلوغه سن المعاش، بناءً على محضر مجلس إدارة الجمعية الزراعية بقلين رقم 2، مكلفا بالتصدى لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة من المهد لحماية الرقعة الزراعية وصرف الأسمدة الزراعية ومستلزمات الإنتاج ورعاية صغار المزارعين.

كما استجاب محافظ كفر الشيخ لأهالى قريتى عقلة القبلية وعشماوى التابعة لسد خميس بسيدى سالم، بإدراج قريتى عقلة القبلية وعشماوى بمشروعات الصرف الصحى مقترح خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى 2019-2020م، ولإعداد مستندات الطرح والترسية، وكذلك طلب قيام الوحدة المحلية بانتهاء إجراءات موافقة الصحة واستصدار قرار التخصيص على أرض فضاء أملاك دولة، وسيتم البدء فى إجراءات الطرح فور توفير الاعتماد المالى من وزارة التخطيط.

كما أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، قراراً حمل رقم 3737 لسنة 2019، بالغلق الإدارى لمحل جزارة " ن " ملك المواطن "م.ر.ب.ع" الكائن بشارع صلاح سالم أمام الجمعية التعاونية بكفرالشيخ، لمدة شهر لمخالفته القانون 453 لسنة 1954 والقانون 10 لسنة 1966 بشأن المحال الصناعية والتجارية ومراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ومنع انتشار الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان والتى تنتقل عن طريق تناول مثل هذه اللحوم، بناءً على تقرير مديرية الطب البيطرى وطبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كما أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 3740 لسنة 2019، بتعديل قرار المحافظة رقم 1638 لسنة 2019 بتفعيل المادة 70، 71 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008م والتى تنص على إلزام مالك المركبة بدفع قيمة الرفع والإيواء التى يحددها المجلس الشعبى المحلى بما لا يجاوز خمسين جنيهاً وإذا زادت مدة الإيواء عن يومين استحق عن كل يوم أو بعض اليوم أجرة إيواء خمسة وعشرين جنيهاً يومياً، ويكون نسبة التوزيع 60% لصالح صندوق دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة، 40% لصالح إدارة مرور كفرالشيخ أسوة بما هو متبع فى ضبط مركبات التوكتوك.