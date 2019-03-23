محافظ جنوب سيناء يلتقى وفود المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العرب

جنوب سيناء- فايزة مرسال

التقى محافظ جنوب سيناء خالد فودة، فى ختام فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية فى دورته الثانية والخمسين المنعقد بمدينة شرم الشيخ، فى الفترة 21 إلى 23 مارس 2019، وفود المؤتمر العالم لاتحاد الجامعات.

وتوجه المحافظ بالشكر للوفود، معربًا عن سعادته البالغة لاختيار مدينة شرم الشيخ لعقد هذا المؤتمر الهام للجامعات على مستوى العربية ودعاهم للزيارة والاستمتاع بالمقاصد السياحية.

كما تم التقاط صورة تذكارية وقام المحافظ بإهداء درع المحافظة للدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر تستضيفه جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومحافظ جنوب سيناء، برؤساء والقيادات الجامعية، وقد حضره وزير الأوقاف والموارد البشرية.

يذكر أن المؤتمر ناقش كافة أعمال الأمانة العامة للاتحاد، ويبحث الخطط والبرامج العلمية والأكاديمية والإدارية التى تنفذها الأمانة العامة للاتحاد، وتضمن المؤتمر بحث عضوية الجامعات التي ترغب بالانضمام لمظلته، إضافة إلى أنشطة وفعاليات المجالس والمراكز والجمعيات العلمية التابعة للاتحاد .