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محافظ الوادى الجديد يزور مشروعات هيا الزراعية والتصديرية

السبت، 23 مارس 2019 10:05 م
محافظ الوادى الجديد يزور مشروعات هيا الزراعية والتصديرية محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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زار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، المزارع التابعة لجمعية هيا لتنمية وتطوير الصادرات البستانية يرافقه الدكتور محمود مدنى، والمهندس محسن البلتاجى، رئيس الجمعية، والمهندس شريف البلتاجى، وبعض أعضاء الجمعية، وذلك للوقوف والإطلاع على أحدث الأساليب العلمية فى زراعة المحاصيل المختلفة.

كما تفقد الزملوط، خلال الزيارة وحدات التعبئة والتغليف والتخزين للاستفادة ونقل الخبرات فى هذا المجال وتطبيقها بالمحافظة، فى إطار تفعيل التعاون مع جمعية تنمية الصادرات البستانية" هيا.

 

وصرح الزملوط، أن التنمية الزراعية على أرض المحافظة تعد من أولويات المحافظة فى الفترة المقبلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى زراعة وإنتاج التمور بالإضافة إلى زراعة المحاصيل الإستراتيجية.

من ناحية أخرى أعلن كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن رفع مساحة 200 فدان وتنفيذ 11 صوبة زراعية بقرية العوينة التابعة للمركز. 

 

أكد كمال، انتهاء الوحدة المحلية لقرى العوينة من رفع 200 فدان ضمن الظهير الزراعى للقرية، وجرى فتح باب التقدم للشباب لاختيار 50 منهم ممن تنطبق عليهم الشروط.

 

 وأضاف كمال، أنه جرى تسليم عقود 11 صوبة زراعية للشباب وذلك عن طريق جمعية تنمية المجتمع، ويجرى حاليا توصيل المياه للصوب تمهيدا لزراعتها بالخضر، يجرى حاليا استكمال مبنى الوحدة المحلية الذى يقام بالجهود الذاتية.


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