محافظ الغربية يتفقد أعمال إقامة شارع 306 "تحيا مصر" وأعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد

الغربية – مصطفى عادل

قام اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بجولة مفاجئة لتفقد أعمال إقامة شارع 306"تحيا مصر" المقام على مساحة 2406م2 على كورنيش ترعة القاصد بطنطا، وذلك لمتابعة سير وتنفيذ الأعمال على أرض الواقع، حيث تم الإنتهاء الكامل من توصيل جميع المرافق وأعمال البنية الأساسية ومقرر الإنتهاء من الأعمال الجارية فى اول ابرايل القادم، يليه تركيب منافذ التشغيل.

وخلال التفقد وجه محافظ الغربية بالعمل على الإنتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد وكذا التنسيق مع حى ثان طنطا لتسوية الأرض المقابلة للشارع مع إستكمال ودهان البلدورات الخاصة بالأرض حتى تناسب ما يتم من أعمال بالمنطقة، كما وجه أيضاً بتجميل شاطىء ترعة القاصد المقابل للشارع وزراعته بالنباتات المتسلقة والأزهار وذلك لخلق منطقة حضارية متكاملة.

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد، حيث وجه بسرعة تركيب كافة المقاعد المقررة وكذا إستكمال دهان الأعمدة ومراعاة المظهر الجمالى فى الدهان وأيضاً مراجعة كافة كشافات الإنارة بالأعمدة، مؤكداً على أهمية سرعة الإنتهاء من الأعمال لخلق متنفس جديد لمواطنى المحافظة.

كما أكد محافظ الغربية، على التعاون المستمر مع جامعة طنطا فى دراسة وتخطيط كافة المشروعات التنموية فى المحافظة، حيث أن الجامعة تعد أحد المحاور التى تعتمد عليها المحافظة فى تنفيذ خطتها لتحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الغربية اليوم لمناقشة رسالة دكتوراة بكلية الهندسة جامعة طنطا تحت عنوان "سلوك البلاطات الخرسانية المجوفة عالية الأداء" والتى ناقشها المهندس أحمد عماد عتمان وأشرف عليها الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا السابق وأستاذ المنشأت الخرسانية المسلحة بكلية الهندسة والدكتور أشرف حسن الزناتى أستاذ المنشأت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة القاهرة والدكتور طارق فوزى عميد كلية الهندسة الأسبق والدكتور كونيدا مونوريو رئيس قسم الهندسة المدنية جامعة جيفو باليابان.

وعقب المناقشة أكد محافظ الغربية على أهمية العلم والعلوم لنهضة الأمم وتقدم الشعوب مشيراً أن العلم هو قاطرة التنمية والبناء.

كما أشار محافظ الغربية أن المحافظة تعمل على تنفيذ الأبحاث العلمية الخاصة بالجامعة على أرض الواقع، مشيراً إلى إشراك كلية الهندسة فى تخطيط المشروعات المستقبلية ومتابعة مراحل تنفيذها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المحددة لها.