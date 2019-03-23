محافظ الجيزة:فتح منطقة أثار ميت رهينة مجانًا احتفالا بالعيد القومى للمحافظة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وافق على فتح منطقة آثار ميت رهينة مجانًا للمصريين يوم الأحد 31 مارس الجارى مشاركة من الوزارة بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

وأكد راشد، فى بيان اليوم، أن العيد القومى للمحافظة يوافق ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919، مضيفًا أن منطقة آثار ميت رهينة ستفتح أبوابها بالمجان أمام الجمهور للاستمتاع بذلك اليوم.

وأشار راشد، إلى أن منطقة أثار ميت رهينة واحدة من أهم المناطق الأثرية بمحافظة الجيزة والتى تعد جزءا من جبانة منف وبها متحف ميت رهينة المفتوح والذى يعرض عدداً من أهم القطع الأثرية منها تمثال ضخم للملك رمسيس الثانى وثانى أكبر تمثال لأبوالهول بالإضافة الى تمثالين ضخمين للملك رمسيس الثانى من حجر الجرانيت الأحمر .

وقال راشد إن المحافظة اعتادت كل عام مشاركة مواطنيها الاحتفال بذلك اليوم لتمتد طرق التواصل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومواطنى الجيزة، لافتا إلى أن العيد القومى ذلك العام سيكون مختلفًا حيث يعد العيد المئوى مؤكدا انه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بأنحاء المحافظة حتى تظهر بصورة مشرفة أثناء الاحتفال بالعيد القومى.

وأكد محافظ الجيزة، أنه احتفالاً بالعيد القومى سوف يتم افتتاح عدداً من المشروعات الخدمية بعدد من المناطق لخدمة اهالى الجيزة كما سيتم تنظيم مؤتمرات وملتقيات توظيف وفعاليات هامة تساهم فى توفير فرص عمل للشباب ونشر الأجواء الاحتفالية بالعيد القومى لأهالى المحافظة .

يذكر أن محافظ الجيزة قد افتتح الاسبوع الماضى ملتقى التعليم الفنى قاطرة التنمية والذى شمل عدد من الجلسات الحوارية للشباب وأولياء الأمور للتعريف بأهمية التعليم الفنى على النمو الاقتصادى للدولة والمجهودات التى تبذلها الدولة للنهوض بالتعليم الفنى .