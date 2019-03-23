محافظ أسيوط: دورات تدريبية على الحرف التراثية واليدوية وأنشاء مركزًا لإحيائها

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوطـ عن بدء دورات تدريبية للشباب والفتيات على الحرف التراثية واليدوية "الخياطة والنجارة وتصنيع منتجات خان الخليلى والمشغولات اليدوية" على أن يتم تجميع منتجات تلك الورش لعرضها وبيعها فى معارض تابعة للمحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الخشبية والحديدية للحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء وتنمية الموارد الذاتية وإحياء الحرف التراثية والتقليدية للمحافظة، والحفاظ عليها من الإندثار وتوفير فرص عمل وتدريب الطلاب وتأهيلهم إلى سوق العمل فى القطاعات المختلفة.

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية له، إنه تم تنظيم دورة تدريبية مجانية على أعمال الخياطة والنجارة والأخشاب وتصنيع منتجات خان الخليلى والخرز والمشغولات اليدوية، وذلك بمشاركة 50 شاب وفتاة كمرحلة أولى بمختلف القرى والمراكز تحت إشراف مدربين متخصصين، وتستمر تلك الدورة بورش إدارة التعاون بالمراكز ووحدة خان الخليلى التابعة للمحافظة بمدينة الفتح، لافتاً إلى أنه جارى تطوير ورفع كفاءة وحدة خان الخليلى التابعة للمحافظة، لتصبح مركزاً لإحياء الحرف التراثية والتقليدية بالمحافظة، وتدريب الشباب على الصناعات والحرف اليدوية مع تطويرها بإستخدام الأساليب العلمية طبقاً للامكانات المتاحة .

وأشارت ناهد محمد مدير إدارة التعاون بالمحافظة، إلى إن الدورة تستمر لمدة 3 أشهر فى الفترة من 20 يناير وتستمر حتى 20 إبريل القادم، ويستمر التدريب على أعمال الخياطة بقرية أولاد الياس بمركز صدفا فضلا عن ورشة تدريب النجارة والاخشاب بمركز أبوتيج وورشة تدريب منتجات خان الخليلى والخرز بمقر وحدة خان الخليلى بمركز الفتح وبالاستعانة بمدربين ادارة الانتاج والمتخصصين .

كما أعلن محافظ أسيوط، عن تنظيم العديد من المبادرات الخاصة بتنظيم الأسرة بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى، مشيراً إلى تنفيذ مبادرة "أيامنا أحلى" لإحداث حراك مجتمعى بهدف الدعوة وكسب التأييد لاحداث تغيير فى سلوكيات الجمهور نحو تنظيم الأسرة وزيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة .

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، إلى إن المبادرة تم تنفيذها بمركز منفلوط لمدة 4 أيام لتنطلق إلى باقى قرى ومراكز المحافظة، وشملت المبادرة عقد عدة لقاءات جماهيرية للقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بمركز منفلوط وعقد لقاءات توعية للسيدات وبعض الانشطة الثقافية لطلاب المدارس " شعر – رسم – مسرح – غناء " للتوعية بخطورة الزيادة السكانية لافتا الى استمرار فعاليات المبادرة بجميع قرى ومراكز المحافظة تحت اشراف ومشاركة الدكتورة سمية عنتر مدير ادارة تنظيم الاسرة بالمديرية وبمشاركة العشرات من الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية .