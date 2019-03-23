ماذا قال نجم التلفزيون الأمريكى ستيف هارفى عن دبى؟ ..فيديو

كتب محمد تهامى زكى

أكد الإعلامى الأمريكى القدير ستيف هارفى، أن إمارة دبى هى مدينته المفضلة، وأن أكثر ما يحبه فيها هو انعدام الجريمة، وأن الأمن والأمان نعمتان لا تقدران بثمن، وهما ما تتمتع بهما دبى.

وأضاف هارفى، خلال كلمته على هامش مهرجان "دبى لينكس للمبدعين"، أنه جاء إلى مدينة يحبها جداً، ولطالما ما أكد لزوجته إنه يحترم جميع الثقافات والشعوب الأخرى، مؤكدا أن هناك ثقافات مختلفة تتعايش فى دبى.

وكشف هارفى، أكثر ما أحبه في هذه المدينة هو انعدام الجريمة. وأضاف: «أحب أن أتجول وأنا أعرف أنه لا أحد سوف يطلق عليا النار، لا أعرف ما إذا كنتم تقدرون نعمة العيش فى مكان لا توجد فيه جريمة، لا تعلمون كم هو أمر جيد أن تسيروا فى الشوارع دون مضايقة أو التعرض للخطر".



ستيف هارفى