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"ماتجريش".. أجهزة الرادار تلتقط 1915 مخالفة سرعة زائدة خلال 24 ساعة

السبت، 23 مارس 2019 05:26 ص
"ماتجريش".. أجهزة الرادار تلتقط 1915 مخالفة سرعة زائدة خلال 24 ساعة رادار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1915 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

 

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

 

وأكد مصدر المرور استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.


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