video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 03:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كيف تستغل العاصمة بطولة الأمم الأفريقية فى الترويج للسياحة؟

السبت، 23 مارس 2019 02:33 ص
كيف تستغل العاصمة بطولة الأمم الأفريقية فى الترويج للسياحة؟ بطولة أمم أفريقيا
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

تجرى محافظة القاهرة عدة استعدادات لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية، الذى فازت بتنظيمه مصر هذا العام، وتعمل المحافظة على الظهور بشكل مشرف أمام جماهير القارة السمراء، وتستغل هذا الحدث للترويج للسياحة.

 

وأطلقت المحافظة مسابقة فى الأفلام القصيرة، التى تظهر معالمها السياحية خلال البطولة.

 

ويرصد "اليوم السابع" كل المعلومات عن هذه المسابقة:

 

- الأفلام التى تدخل المسابقة تهدف إظهار الجوانب الإيجابية والصور الحضارية للعاصمة.

 

- الأفلام الفائزة سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية من خلال شاشات عرض يتم نشرها.

 

- يبلغ مجموع جوائز المسابقة 45 ألف جنيه (20 ألف جنيه للفائز الأول، 15 ألف جنيه للفائز الثانى، 10 آلاف للفائز الثالث".

 

- تقييم المسابقة من خلال لجنة تحكيم من أساتذة كلية الفنون التطبيقية وأكاديمية الفنون التابعة للمعهد العالى للفنون الشعبية.

 

- الأفلام المقدمة ستكون بتقنية عالية بجودة HD مع مراعاة درجة نقاء الصوت وتكون كافة المشاهد المصورة أصلية وغير منقولة أو منشورة على شبكة الإنترنت.

 

- حقوق الملكية الفكرية ستؤول كاملة لمحافظة القاهرة منذ تقديم العمل ولها كامل الحق فى استخدامه وعرضه، وكذلك استخدام أجزاء من الفيلم فى دعايات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكاف يطلب ملعبا بديلا لبرج العرب للأهلى والزمالك ببطولات أفريقيا بسبب النجيلة

مصر تفوز بميدالية فضية فى بطولة أفريقيا للبولينج بجوهانسبورج

صور.. دهان أتوبيسات النقل العام ومحطاتها استعدادا لبطولة أفريقيا

القاهرة

اخبار القاهرة

بطولة افريقيا

الافلام القصيرة

معالم القاهرة




لا تفوتك
"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

زوجة شهيد بحادث نيوزيلندا للسيسى: "لما أنزل مصر أتمنى أقابلك ولو 10 دقايق"

زوجة شهيد بحادث نيوزيلندا للسيسى: "لما أنزل مصر أتمنى أقابلك ولو 10 دقايق"

مجلس السياحة والسفر العالمى: مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى 2018

مجلس السياحة والسفر العالمى: مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة