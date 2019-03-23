كيف تستغل العاصمة بطولة الأمم الأفريقية فى الترويج للسياحة؟

تجرى محافظة القاهرة عدة استعدادات لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية، الذى فازت بتنظيمه مصر هذا العام، وتعمل المحافظة على الظهور بشكل مشرف أمام جماهير القارة السمراء، وتستغل هذا الحدث للترويج للسياحة.

وأطلقت المحافظة مسابقة فى الأفلام القصيرة، التى تظهر معالمها السياحية خلال البطولة.

ويرصد "اليوم السابع" كل المعلومات عن هذه المسابقة:

- الأفلام التى تدخل المسابقة تهدف إظهار الجوانب الإيجابية والصور الحضارية للعاصمة.

- الأفلام الفائزة سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية من خلال شاشات عرض يتم نشرها.

- يبلغ مجموع جوائز المسابقة 45 ألف جنيه (20 ألف جنيه للفائز الأول، 15 ألف جنيه للفائز الثانى، 10 آلاف للفائز الثالث".

- تقييم المسابقة من خلال لجنة تحكيم من أساتذة كلية الفنون التطبيقية وأكاديمية الفنون التابعة للمعهد العالى للفنون الشعبية.

- الأفلام المقدمة ستكون بتقنية عالية بجودة HD مع مراعاة درجة نقاء الصوت وتكون كافة المشاهد المصورة أصلية وغير منقولة أو منشورة على شبكة الإنترنت.

- حقوق الملكية الفكرية ستؤول كاملة لمحافظة القاهرة منذ تقديم العمل ولها كامل الحق فى استخدامه وعرضه، وكذلك استخدام أجزاء من الفيلم فى دعايات.