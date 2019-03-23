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كازاخستان تغير اسم عاصمتها إلى نور سلطان تكريما لزعيمها المخضرم

السبت، 23 مارس 2019 07:10 م
كازاخستان تغير اسم عاصمتها إلى نور سلطان تكريما لزعيمها المخضرم نور سلطان نزارباييف الزعيم المخضرم
الما اتا (رويترز)
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غيرت كازاخستان اسم عاصمتها آستانة إلى نور سلطان، اليوم السبت، تكريما للزعيم المخضرم نور سلطان نزارباييف الذى تنحى قبل أيام على نحو غير متوقع بعد نحو 30 عاما فى السلطة.

وهذه هى المرة الرابعة التى يتم فيها تغيير اسم العاصمة خلال 60 عاما، وقد اعترض بعض السكان وشخصيات من المعارضة على الاسم الجديد الذى أعلن رسميا اليوم السبت فى مرسوم وقعه الرئيس المؤقت قاسم-جومارت توكايف.

وفى الماضى سميت المدينة التى يسكنها مليون نسمة أكمولينسك، وتسيلينوجراد، وأكمولا قبل أن تصبح آستانة وتعنى "العاصمة" وذلك بعدما نقل نزارباييف العاصمة إليها من الما اتا فى عام 1997.

وتنحى نزارباييف (78 عاما) على نحو مفاجئ يوم الثلاثاء فى أولى خطوات تحول سياسى محكم فيما يبدو ويضمن له الاحتفاظ بنفوذ كبير قائلا إن البلاد تحتاج إلى جيل جديد من الزعماء.


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نور سلطان

الزعيم المخضرم نور سلطان




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