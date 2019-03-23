قاتل والده بالواحات: استدرجته بزعم التنقيب عن الآثار وأنهيت حياته لسوء سلوكه

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل والده بمنطقة الواحات أنه قرر قتل والده لسوء سلوكه، بعد تعدد شكاوى أهالى قريته منه، حيث استدرجه إلى قرية مجاورة بحجة التنقيب عن الآثار داخل منزل قديم، واعتدى عليه بآلة حادة، مما أسفر عن مفارقته الحياة.

وأضاف المتهم أنه ارتكب الجريمة حتى يكف أذى والده عن سكان قريته، وأرشد رجال المباحث عن مكان التخلص من الأداة المستخدمة فى الحادث، حيث تم التحفظ عليها، كما أجرى خبراء الأدلة الجنائية بالجيزة معاينة لموقع الجريمة، حيث تم رفع آثار دماء الضحية، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة للاستناد إليه فى التحقيقات التى تجريها. وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان قسم شرطة الواحات بالجيزة تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص غارقا فى دمائه نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

وبإجراء التحريات توصل المقدم هيثم سكر، رئيس مباحث الواحات، إلى هوية المجنى عليه، وتبين أن ابنه وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.