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فيديو وصور.. محافظ أسيوط يشهد ماراثون جرى لتلاميذ متلازمة داون والطلاب الموهوبين

السبت، 23 مارس 2019 03:36 م
فيديو وصور.. محافظ أسيوط يشهد ماراثون جرى لتلاميذ متلازمة داون والطلاب الموهوبين محافظ أسيوط مع الأطفال بالماراثون
أسيوط - هيثم البدرى
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شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم، ماراثون الجرى لتلاميذ متلازمة داون بمدارس التربية الفكرية وتلاميذ متلازمة داون المدمجين بالتعليم العام والتلاميذ الموهوبين، من مدارس التعليم العام بعدد 100 طالب وطالبة، وذلك انطلاقا من أمام ديوان عام المحافظة، وحتى ميدان الحرب والسلام والعودة والذى تنظمه مديرية التربية والتعليم فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمتلازمة داون، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والوزير المحافظ .

جاء ذلك بحضور عبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، ومحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والعميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور بالمحافظة، ومعلمى التربية الفكرية والتعليم الخاص و50 طالب من من تلاميذ متلازمة داون و50 طالب من الموهوبين.

إنطلق الماراثون من أمام ديوان عام المحافظة بمشاركة الوزير المحافظ والقيادات التنفيذية والتلاميذ المشاركين حتى مديان الحرب والسلام ثم العودة مرة أخرى لديوان عام المحافظة بمشاركة حملة الإعلام والرايات .

وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية اليوم، حرصه الكامل على دعم التلاميذ ذوى الاعاقة وخاصة تلاميذ متلازمة داون ودمجهم فى مدارس التعليم العام، وذلك من أجل التوعية بمتلازمة داون وكيفية التعامل معهم وتهيئة مناخ تعليمى مناسب لهم مشيرا إلى تكريم المتميزين من ذوى الاعاقة فى جميع المناسبات واختيار المتفوقين رياضيا وعلميا لتكريمهم فى لقاء المواطنين بديوان عام المحافظة لتشجيعهم على التميز لافتا الى حرض الدولة بكافة مؤسساتها واجهزتها على تمكين الاشخاص ذوى الاعاقة ودمجهم فى المجتمع داعيا جميع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات المهتمة بالاشخاص ذوى الاعاقة بدعم تلاميذ متلازمة داون وتأهيلهم للدمج المجتمعى .

محافظ اسيوط يشارك فى ماراثون متلازمة داون (1)
محافظ اسيوط يشارك فى ماراثون متلازمة داون

 

محافظ اسيوط يشارك فى ماراثون متلازمة داون (2)
محافظ اسيوط يشارك فى ماراثون متلازمة داون

 

محافظ اسيوط يشارك فى ماراثون متلازمة داون (3)
محافظ اسيوط يشارك فى ماراثون متلازمة داون

 

محافظ اسيوط يشارك فى ماراثون متلازمة داون (4)
محافظ اسيوط يشارك فى ماراثون متلازمة داون

 

محافظ اسيوط يشارك فى ماراثون متلازمة داون (5)
محافظ اسيوط يشارك فى ماراثون متلازمة داون

 

محافظ اسيوط يشارك فى ماراثون متلازمة داون (6)
محافظ اسيوط يشارك فى ماراثون متلازمة داون

 

محافظ اسيوط يشارك فى ماراثون متلازمة داون (7)
محافظ اسيوط يشارك فى ماراثون متلازمة داون

 

 

 


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