فيديو.. محافظ القاهرة: تكريم بطل الزاوية الحمراء بعد إنقاذه 3 أطفال من الموت

كتب عامر مصطفى

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الشكر بجهاد يوسف ذكى، الشاب الذى أنقذ حياة 3 أطفال بعد احتراق شقتهم، فى الزاوية الحمراء، عبر تسلق الحائط الخلفى للعمارة.

وتابع عبد العال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، اليوم السبت، «البطل لم ينتظر سيارات الحماية المدنية، وأنقذ الأطفال، هؤلاء هم شباب مصر، المعروفون بالحماسة والعطاء، حتى ولو على حساب حياتهم»، مشيرا إلى أنه سيلتقى الشاب ووالده غداً، لتكريمهما على العمل البطولى.

وأضاف محافظ القاهرة «الحريق اندلع بسبب، ماس كهربائى، وأنبوبة بوتاجاز».