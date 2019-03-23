فحص 141 ألف مواطن فى مبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قالت الدكتورة السيدة على مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، فى تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، أنه تم مسح 141960 مواطنًا حتى الساعة 9 مساءً، بنهاية يوم 23 مارس2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، تحقيق نسبة 177% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية، وحتى نهاية اليوم السبت، من المبادرة والذى جرى مسح 1951 مواطنًا فى اليوم الثالث والعشرين فقط من المبادرة.

وأضافت مشرف، أن الوزارة تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا فى اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وجرى تحقيق نسبة 67% من المستهدف الكلى للحملة بالمحافظة، حيث نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فى زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.

وأضافت أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وأشارت إلى أن المديرية بدأت تنفيذ طريقة طرق الأبواب للوصول لكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة فى مركزى بلاط وباريس عن طريق الرائدات الريفيات للوصول لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى اخل منازلهم وفرق الطرقات والشوارع بمركز الخارجة لجذب مواطنى المحافظة وتشجيعهم على الفحص والمسح بالمبادرة.