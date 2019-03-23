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غلق 15 مصنع للرخام بشق الثعبان لم يسددوا مستحقات تقنيين أوضاعهم.. صور

السبت، 23 مارس 2019 06:32 م
غلق 15 مصنع للرخام بشق الثعبان لم يسددوا مستحقات تقنيين أوضاعهم.. صور غلق مصانع للرخام بشق الثعبان
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فى إطار خطة محافظة القاهرة لتقنين أوضاع اليد لمنطقة شق الثعبان بحى طره، تم تسليم 20عقد تمليك لواضعى اليد للذين قاموا بسداد كافة المستحقات المالية عليهم بالكامل للمحافظة.



وأضاف نائب محافظ القاهرة فى تصريحات له، أن حى طره شن حملة بقيادة اللواء خالد المحمدى رئيس الحى، بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة طره، لتشميع وغلق وقطع مرافق لـ15 مصنع لم يلتزموا بسداد المديونية المستحقة عليهم والتى بلغت قيمتها 400 مليون جنية.


 

غلق مصانع للرخام بشق الثعبان (2)
غلق مصانع للرخام بشق الثعبان

 

غلق مصانع للرخام بشق الثعبان (3)
غلق مصانع للرخام بشق الثعبان

 

 

غلق مصانع للرخام بشق الثعبان (4)
غلق مصانع للرخام بشق الثعبان

 

 

غلق مصانع للرخام بشق الثعبان (5)
غلق مصانع للرخام بشق الثعبان

 

 

غلق مصانع للرخام بشق الثعبان (1)
غلق مصانع للرخام بشق الثعبان

 


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