طارق الملا ينعى أبرز رواد صناعة البترول عبد الهادى قنديل وزير البترول الأسبق

مروة الغول

نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والعاملون بقطاع البترول ببالغ الحزن والأسى وفاة أحد أبرز رواد الصناعة البترولية فى مصر الكيميائى عبد الهادى قنديل وزير البترول الأسبق الذى انتقل إلى جوار ربه اليوم .

وأعرب المهندس طارق الملا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه سائلا الله العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان

وأشار وزير البترول، إلى اعتزازه بما قدمه الراحل الكريم لوطنه ولصناعة البترول وتاريخه الحافل والمتميز وبصماته المشهودة فى العمل البترولى على مدار عدة عقود، وحرصه على تقديم أجيال من القيادات البترولية المتميزة التى تعلمت منه الكثير واستقت منه الخبرات العملية والعلمية وأثرت قطاع البترول بها .