ضبط 3 آلاف صنف دواء منتهى الصلاحية فى حملة بالشرقية

تمكنت حملة من الرقابة التجارية بمديرية التموين بالشرقية، بمشاركة المفتشون عبداللطيف النجار وعلى نورالدين مدير عام الرقابة التجارية و أطباء التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بمديرية الصحة، من ضبط 3 آلاف صنف أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية داخل مركزين لبيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص.

و قامت الحملة بالتفتيش المفاجئ على مركزين لبيع المستلزمات الطبية يعملان بدون ترخيص وتم ضبط أدوية وتركيبات غير مسجلة بوزارة الصحة و منتجات منتهي الصلاحية تباع في أماكن غير مرخص لها بحيازة أو بيع أدوية وتم تحرير محضرين رقم 1962/ ورقم1963 لسنة 2019 جنح الإبراهيمية وتم التحفظ علي المضبوطات من الأدوية والتركيبات والمستلزمات الغيرمسجلة بوزارة الصحة وجميعها تحت تصرف النيابة لحين إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في سياق متصل، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 2788 لسنة 2019 بقبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها 400 م2 الواقعة بحوض المراغة ، بناحية عزبة عودة التابعة لقرية الرحمانية لصالح الوحدة المحلية بالرحمانية مركز أبو كبير لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لإقامة محطة رفع لمياه الصرف الصحي.

وأكد المحافظ على رئاسة مركز ومدينة ابو كبير بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالرحمانية والإجراءات اللازمة لنقل ملكية القدر وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار.