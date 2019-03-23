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ضبط 24 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة

السبت، 23 مارس 2019 10:52 ص
ضبط 24 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة مديرية أمن الجيزة
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية، أسفرت الحملة عن ضبط 24 متهما بحوزتهم  1415 جرام حشيش، و139 قرصا مخدرا، و 630 جرام أستروكس، و25 جرام هيروين.

كما تمكنت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، من ضبط عدد من الباعة الجائلين والخيالة والجمالة والمشتبه بهم، بالإضافة إلى إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.

وحرر ضباط مباحث التموين 60 قضية غش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 


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