ضبط موظف بمعهد أزهري استولى على 48 ألف جنيه من المال العام

نجحت أجهزة الأمن في ضبط موظف بأحد المعاهد الأزهرية بسوهاج لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى فى الاستيلاء على المال العام.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد مفادها قيام " محمد.ع . م "موظف بأحد المعاهد الأزهرية بسوهاج" ، باستغلال موقعه الوظيفى خلال العام الدراسى (2017/2018) ، بتحصيل قيمة المصروفات الدراسية من طلاب المعهد ، وعدم توريدها بالكامل لخزينة المنطقة الأزهرية بسوهاج ، بالإضافة إلى قيامه بتحصيل قيمة الرسوم المقررة بأزيد من المقرر ، والإستيلاء على تلك المبالغ لنفسه ، وقيامه بإستخدام دفتر تحصيل رسوم غير خاص بالمعهد جهة عمله.. مما أضر بأموال جهة عمله.

وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات وبلغ إجمالى المبالغ المستولى عليها ثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وإثنان وخمسون جنيه ، وتم الحصول على كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة ، وكذا تقرير فحص الجهاز المركزى للمحاسبات.

وباستدعاء المتحرى عنه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد بسداد المبالغ المستولى عليها ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.