ضبط تمثال ورأس طائر يشتبه فى أثريتهما بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت خدمة تأمين نقطة التفتيش الأمنية "كمين الطيور" بدائرة مركز إطسا، بطريق القاهرة/أسيوط الغربى، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة يستقلها مدرس وصاحب مكتب توريد ملابس، بحوزتهما تمثال حجرى ورأس طائر يشتبه فى أثريتهما وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

وتلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بتمكن خدمة تأمين نقطة التفتيش الأمنية "كمين الطيور"، من ضبط سيارة ماركة كيا سيراتو، قيادة وملك "أحمد.ع.ش" (39 سنة-مدرس)، ومقيم بمحافظة المنيا، وبرفقته "رأفت.م.ع" (39سنة- صاحب مكتب توريد ملابس)، ومقيم بالقاهرة، وبحوزتهما تمثال حجرى بنى اللون عليه نقوش فرعونية على شكل جسم إنسان ورأس طائر ارتفاعه 45 سم مثبت على قاعدة مستطيلة 7 سم فى 20 سم يشتبه فى أثريته وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.