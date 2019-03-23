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صيانة 13 محطة تنقية مياه الشرب بالخارجة فى الوادى الجديد استعدادًا للصيف

السبت، 23 مارس 2019 12:41 م
صيانة 13 محطة تنقية مياه الشرب بالخارجة فى الوادى الجديد استعدادًا للصيف محطة مياه الشرب - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن بدء خطة لصيانة محطات تنقية مياه الشرب بالمركز وقراه. 

أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادى الجديد، المهندس مجدى الطماوي، بدء صيانة 13 محطة تنقية مياه شرب بالمدينة والقري، وذلك استعدادا لمواجهة زيادة معدلات الاستهلاك والسحب فى أشهر الصيف المقبلة.

أضاف الطماوي، أن الوحدة المحلية نفذت خطة مناورة لمواجهة أى طوارئ قد تحدث إثر توقف أو تعطل أى محطة من خلال ربط المحطات بشبكات مواسير لتنفيذ مناورة تشغيل بين المحطات وبعضها لضمان استمرار ضخ المياه فى شبكة المياه للمواطنين.

 

 


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