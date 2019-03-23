صور .. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم - نيفين طه

وصل منذ قليل، وزير القوى العاملة محمد سعفان، منطقة بهتيم بشيرا الخيمة، لافتتاح ملتقى للتوظيف الذى يوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل للذكور والإناث، فضلاً عن ذوى الاحتياجات الخاصة، لحملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة ودونها فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه والأقصى 3000 جنيه، وتزيد وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة فى الوظائف.

وبدأ الوزير افتتاح الملتقى من خلال عمل جولة على الشركات المشاركة بالملتقي، والاطمئنان على سير العمل لعرض كل شركة ما يخصها، إلى جانب متابعة العقود الخاصة بكل شركة، وكان فى استقباله اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، وعدد من نواب البرلمان.

وأكد الوزير، أن الملتقيين ينظمان فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، ويقام ملتقى توظيف الشباب بنادى بهتيم الرياضى بشرق شبرا الخيمة بالقليوبية، بمشاركة 49 شركة .

وأضاف الوزير، أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى حياةٍ كريمة لائقة، وذلك بالبدء الحقيقى فى العمل، كى تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التى اكتسبها باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة.



































































