صور.. وزير الزراعة يوجه بخطة عاجلة لرفع كفاءة مزرعة قطاع الانتاج بمشتهر

وجه الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور أيمن عبدالعال رئيس قظاع الانتاج، بوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة مزرعة قطاع الانتاج بمشتهر، واستغلال كافة الامكانيات المتاحة بها الاستغلال الأمثل.

جاء ذلك خلال زيارته للمحطة على هامش الجولة التفقدية التى يقوم بها لمحافظة القليوبية، يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات المركز، لتفقد عدد من مشروعات الانتاج النباتى والحيوانى بها.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارة الزراعة ومحافظة القليوبية، لرفع كفاءة وحدة البايوجاز بالمزرعة، بالتعاون مع شركة الكهرباء، لافتًا إلى أن نجاح هذا النموذج الرائد سيحفز المزارعين على الاقبال على تنفيذ هذا النموذج، لإنتاج الوقود والكهرباء بإعادة تدوير المخلفات.

وقال وزير الزراعة خلال تفقده أحد حقول القمح المنزرعة بمركزى طوخ وقليوب، ان المحصول هذا العام مبشر جدًا، وخاصة من الأصناف التى استنبطها مركز البحوث الزراعية، لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة بالمحصول هذا العام على مستوى الجمهورية بلغت حوالى 3.25 مليون فدان.

وطمأن وزير الزراعة مزارعى القمح، وقال إنه كان هناك اصابات محدودة جدا بالصدأ الأصفر على جوانب المحصول، لكنه كان فى المراحل المتأخرة للزراعة، الأمر الذى ادى الى عدم حدوث اية تأثيرات سلبية على المحصول على عكس ما اشاع البعض.

من جهته قال الدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج، إن إجمالى مساحة مزرعة مشتهر حوالى 197 فدان، منزرع منها 160 فدان بمحاصيل القمح والبرسيم والبنجر، فضلًا عن محطة للانتاج الحيوانى بطاقة 180 رأس من الجاموس الحلاب لإنتاج الألبان، كذلك وحدة لإنتاج البايوجاز لإنتاج الغاز الطبيعى من مخلفات الانتاج الحيوانى.