صور.. مظاهرات فى البرازيل ضد مشروع قانون يهدف إلى رفع سن التقاعد

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

خرجت مظاهرات حاشدة في ريو دى جانيرو، احتجاجا على مشروع إصلاحات فى مجال التقاعد تهدف إلى تحقيق وفر بأكثر من تريليون ريال (270 مليار دولار) للحكومة على مدار عقد من الزمان، سوف تشمل سن تقاعد أعلى بحسب صور بثتها وكالة "رويترز".

وسيتيح الاقتراح، الذى سلمه الرئيس جاير بولسونارو إلى الكونجرس الأربعاء، للنساء التقاعد فى سن 62 والرجال فى سن 65، ولا يوجد حاليا أى حد أدنى رسمى لسن التقاعد، لكن الكثير من الأشخاص يتقاعدون بالفعل فى الخمسينات من عمرهم.

وتأتى الوفر أيضا من معدلات ضرائب متغيرة ونظام اختيارى للادخار لعمر التقاعد فى حسابات فردية تديرها جزئيا كيانات خاصة، وأخفقت الحكومات السابقة فى إصلاح نظام المعاشات، الذى كان مساهما رئيسيا فى العجز الكبير فى ميزانية البلاد.



مظاهرات فى البرازيل ضد رفع سن التقاعد



مظاهرات فى البرازيل ضد رفع سن التقاعد



مظاهرات فى البرازيل ضد رفع سن التقاعد