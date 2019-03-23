video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 06:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرات فى البرازيل ضد مشروع قانون يهدف إلى رفع سن التقاعد

السبت، 23 مارس 2019 05:30 ص
صور.. مظاهرات فى البرازيل ضد مشروع قانون يهدف إلى رفع سن التقاعد مظاهرات فى البرازيل
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

خرجت مظاهرات حاشدة في ريو دى جانيرو، احتجاجا على مشروع إصلاحات فى مجال التقاعد تهدف إلى تحقيق وفر بأكثر من تريليون ريال (270 مليار دولار) للحكومة على مدار عقد من الزمان، سوف تشمل سن تقاعد أعلى بحسب صور بثتها وكالة "رويترز".

وسيتيح الاقتراح، الذى سلمه الرئيس جاير بولسونارو إلى الكونجرس الأربعاء، للنساء التقاعد فى سن 62 والرجال فى سن 65، ولا يوجد حاليا أى حد أدنى رسمى لسن التقاعد، لكن الكثير من الأشخاص يتقاعدون بالفعل فى الخمسينات من عمرهم.

وتأتى الوفر أيضا من معدلات ضرائب متغيرة ونظام اختيارى للادخار لعمر التقاعد فى حسابات فردية تديرها جزئيا كيانات خاصة، وأخفقت الحكومات السابقة فى إصلاح نظام المعاشات، الذى كان مساهما رئيسيا فى العجز الكبير فى ميزانية البلاد.

مظاهرات فى البرازيل ضد رفع سن التقاعد (1)
مظاهرات فى البرازيل ضد رفع سن التقاعد 

 

مظاهرات فى البرازيل ضد رفع سن التقاعد (2)
مظاهرات فى البرازيل ضد رفع سن التقاعد 

 

مظاهرات فى البرازيل ضد رفع سن التقاعد (3)
مظاهرات فى البرازيل ضد رفع سن التقاعد

 

مظاهرات فى البرازيل ضد رفع سن التقاعد (4)
مظاهرات فى البرازيل ضد رفع سن التقاعد 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية البرازيل: مازلنا ندرس نقل سفارتنا إلى القدس

الرئيس الأمريكي : علاقاتنا مع البرازيل لم تعد عدائية

مظاهرات فى البرازيل

رفع سن التقاعد

البرازيل

أخبار البرازيل




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة