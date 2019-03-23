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صور.. محافظ القاهرة:طلاء العقارات المطلة على ستاد الإنتاج الحربى قبل كأس الأمم

السبت، 23 مارس 2019 02:04 م
صور.. محافظ القاهرة:طلاء العقارات المطلة على ستاد الإنتاج الحربى قبل كأس الأمم محافظ القاهرة خلال الجولة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة باستادى القاهرة بمدينة نصر والانتاج الحربى بمدينة السلام ثانى وذلك فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال كأس الأمم الافريقية والتى تقام خلال شهر يونيه القادم .

وأكد عبدالعال، خلال الجولة بأن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الشوارع والمناطق المحيطة بإستاد القاهرة واستاد الإنتاج الحربى من إعادة رصف وتخليق محور جديد وإنارة وتشجير وإعادة طلاء العقارات المطلة على الاستادين، كذلك طلاء الأسوار وإزالة التشوهات من عليها وإظهار العاصمة بالمظهر الذى يليق بها كأكبر وأقدم مدينة بأفريقيا .

وأشار عبدالعال، إلى أن أعمال التطوير تشمل إعادة رصف وأرصفة بإثنى عشر شارعاً بمحيط الاستاد منهم إنشاء شارع جديد من شارع بحرى الاستاد وصولاً إلى شارع يوسف عباس لتسهيل الحركة المرورية ومواجهة الكثافة المرورية المتوقعة خلال المباريات وتشمل أعمال إنشاء حارة مرورية بعرض 12 متر بكل اتجاه وجزيرة وسطى ورصيف بعرض 1,5 متر بكل جانب مع تكثيف الزراعة بالمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة الانارة بكافة الشوارع والبدء فى طلاء واجهات العمارات المطلة على الاستاد بالتعاون مع المجتمع المدنى والكيانات الاقتصادية الوطنية .

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح وتجديد خط مياه بشارع ممدوح سالم لتمكين شركة المقاولات المسئولة عن الرصف بإنهاء أعمالها فور الانتهاء من تجديد خط المياه .

وخلال تفقد محافظ القاهرة، لاستاد الانتاج الحربى أصدر تعليماته لرئيس حى السلام ثانى بسرعة رفع كافة المخلفات على جانبى الطريق وكذلك إلزام أصحاب الأراضى الفضاء برفع كافة المخلفات منها وطلاء الأسوار والجدران وإزالة الاعلانات والتشويهات وإعادة طلاء العقارات المطلة على الاستاد، وسرعة الانتهاء من تطوير الشوارع المحيطة بالاستاد وهى طريق بلبيس وشارع العبور"2" وشارع امتداد نهضة مصر من ترميمات وإعادة رصف وأرصفة ومراجعة أعمدة الانارة والتأكد من عملها بكفاءة.

رافق المحافظ فى جولته إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندس أشرف حلمى مدير مديرية الطرق، واللواء محسن المأمون رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ورؤساء الأحياء المعنيين وعدد من قيادات المحافظة .

 
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