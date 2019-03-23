صور.. "كل نقطة بتفرق" أكبر حملة للتوعية بترشيد استهلاك المياه فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، لأول مرة فى مدينة أرمنت فعاليات وحملات "الأسبوع المائى" وذلك للتوعية بترشيد واستهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، والتى تستمر حتى يوم 28 مارس الجارى، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن جانبه يقول اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تم رسميًا بدء فعاليات حملة الأسبوع المائى بمدينة أرمنت وعدد من المؤسسات والهيئات بمختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك من يوم 22 وحتى 28 مارس الجارى، تحت رعاية المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، موضحاً أن الأسبوع المائى يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة التوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية، وبالإشارة إلى أسبوع لترشيد استهلاك مياه الشرب تحت شعار "كل نقطة بتفرق".

ويضيف رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الأسبوع المائى يأتى تزامناً مع احتفاليات اليوم العالمى للمياه 22 مارس الجارى فقد تم اختيار 24 قرية طبقاً لمعايير محددة بإجمالى عدد مستفيدين مليون ونصف المليون نسمة، وبمشاركة وزارات وهيئات كل من (الموارد المائية والرى - الأزهر الشريف - الكنيسة القبطية - الأوقاف - التربية والتعليم - التنمية المحلية - الثقافة - الشباب والرياضة - الصحة - التضامن الاجتماعى)، وتتضمن فعاليات الحملة تخصيص طابور الصباح والحصة الثانية يوم 24 مارس 2019 بـ10 آلاف معهد أزهرى ليستفيد منها 2 مليون طالب على مستوى الجمهورية للتوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب، وإصلاح السباكة والحد من الإهدار بـ398 مصلحة حكومية بالقرى المستهدفة أثناء تنفيذ الحملة، ونشر مواد إعلانية للتوعية بترشيد استهلاك المياه على كافة قنوات التواصل الاجتماعى التابعة للوزارات المعنية خلال الأسبوع المائى، ونشر لافتات توعوية فى دور العبادة والمدارس والمصالح الحكومية، وتنظيم دورة كرة قدم للشباب بكل قرية تحت شعار "كأس المياه"، وتنظيم مسيرات لدعم الحملة بشوارع القرى المستهدفة.

ومع بداية الحملة دعا الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل مديرية الأوقاف بالأقصر، جموع المشايخ والعلماء بتنفيذ توجيهات الوزارة لنشر فكر ترشيد استهلاك المياه وبضرورة العمل جنبا الى جنب مع شركة مياه الأقصر.

وفى السياق نفسه، خلال الحملة استطلعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، آراء المواطنين، بمناطق المراعزة والسلخانة ومجمع المحاكم حول الاستهلاك الأمثل لمياه الشرب المستخدمة فى المنازل والزراعات، حيث قامت الشركة باستطلاع مئات المواطنين من خلال استمارات استبيان بالاستفسار عن كيفية الرى التى يقوم بها المزارعون فى مجال الزراعة، وطرق الرى المناسبة لمناطقهم، وعن استخدامهم لوسائل ترشيد المياه فى المنازل، إضافة إلى كيفية الحفاظ على المياه.











