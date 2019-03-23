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صور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولى عهد دبى بحضور محمد بن سلمان

السبت، 23 مارس 2019 10:07 م
صور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل ولى عهد دبى بحضور محمد بن سلمان الملك سلمان يستقبل ولى عهد دبى والأمير محمد بن سلمان
كتب محمد عبد العظيم
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استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، الأمير حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى بحضور الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي خلال مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

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الأمير حمدان بن محمد بن راشد مع الأمير محمد بن سلمان
الأمير حمدان بن محمد بن راشد مع الأمير محمد بن سلمان

 

الملك سلمان بن عبد العزيز مع الأمير حمدان بن محمد بن راشد
الملك سلمان بن عبد العزيز مع الأمير حمدان بن محمد بن راشد

 

الملك سلمان يستقبل ولى عهد دبى بحضور الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان يستقبل ولى عهد دبى بحضور الأمير محمد بن سلمان

وكان المهرجان الذي استمر 43 يوما، قد شهد مشاركة أكثر من ألف مالك إبل، كما تميز بالفعاليات المصاحبة والمتمثلة في القرية التراثية، وفعاليات النوماد، ومعرض الفنان المقيم الذي شارك فيه تشكيليون من مختلف دول العالم.

جانب من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
جانب من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

وأعلن رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين، أن ختام سباق الهجن هذا العام سيكون اليوم السبت أمام خادم الحرمين الشريفين بطعم آخر، بمشاركة أول امرأة فى سباقات الهجن.. أبارك للأميرة جميلة بنت عبد المجيد بن سعود بن عبد العزيز اقتحامها عالم الهجن وأتمنى لها التوفيق".


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الملك سلمان يرعى حفل ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

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