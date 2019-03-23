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صور.. جمارك المطار تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة وأدوات مكياج

السبت، 23 مارس 2019 10:51 م
صور.. جمارك المطار تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة وأدوات مكياج جمارك المطار تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة وأدوات مكياج
كتب محمود عبد الغنى
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تمكنت سلطات جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 مطار القاهرة الدولى برئاسة الديب عبدالحى، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من أسطوانات وكروت البلاى استيشن والهواتف المحمولة وأدوات المكياج بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الاتصالات وقانون الجمارك، وقانون الاستيراد والتصدير.

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وقالت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من دبى، اشتبه عبدالعال نعمان مدير الحركة، فى راكب مصرى قادم من دبى ترانزيت القاهرة أسوان للتمويه على رجال الجمارك.

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وأضافت المصادر أنه بعرض الراكب على سامى صبحى نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، وعثر على 855 أسطوانة بلاى استيشن، و320 كارت شحن بلاى استيشن، و57 علبة أدوات مكياج، و13 آيفون و30 سماعة آيفون داخل حقائبه، وتقدر قيمة المضبوطات ب 2 مليون جنيها.

 

قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات، بعد العرض على ابراهيم عبداللطيف، مدير الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.

 

 


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