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صور.. "تعليم الوادى الجديد" ينهى استعداداته لامتحان الثانوية بالتابلت غدًا

السبت، 23 مارس 2019 03:08 م
صور.. "تعليم الوادى الجديد" ينهى استعداداته لامتحان الثانوية بالتابلت غدًا تعليم الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، عن جاهزية 27 مدرسة للثانوى العام على أرض المحافظة وعلى أعلى درجة من الاستعداد، لأداء طلاب الصف الأول الثانوى العام للامتحان التجريبى غدًا الأحد الموافق 24 من مارس 2019 م من خلال استخدام الحاسب اللوحى " التابلت".

أكد التداوي، فى بيان تحديد خطوات فنية لتنفيذ الامتحان من خلال، تطبيق منظومة التصحيح الإلكتروني، وتوفير شريحة الطالب ( المصرية للاتصالات) الحل البديل رقم ( 2 ) للمدارس التى لم يتم توصيل النت بها، يمكن للطالب حل الامتحان فى أى مكان ( إذا تعذر بالمدرسة ) ولمدة 12 ساعة كاملة، وهناك امتحانين أخر العام بكل مادة، ( 50 % ) فقط على أقل بكل مادة لتصبح ناجحًا، ولا امتحان للملحق.

أوضح، أن الامتحان متاح من خلال المدرسة أو ، فى أى مكان به "واى فاى " فالامتحان متاح لمدة ( 12 ) ساعة كاملة، لافتًا الى أن جميع مدارس الثانوى العام على أرض المحافظة , مفتوحة اليوم وبكامل أطقمها الإدارية.

 

تعليم الوادى الجديد (1)

تعليم الوادى الجديد (1)

 

تعليم الوادى الجديد (2)
تعليم الوادى الجديد (2)

 

تعليم الوادى الجديد (3)
تعليم الوادى الجديد (3)

 

تعليم الوادى الجديد (4)
تعليم الوادى الجديد (4)

 

تعليم الوادى الجديد (5)
تعليم الوادى الجديد (5)

 

تعليم الوادى الجديد (6)
تعليم الوادى الجديد (6)

 


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