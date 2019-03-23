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صور.. تذكارية لوزير الرى وسفير الاتحاد الأوروبى مع أصغر طفل بكورال اليوم العالمى للمياه

السبت، 23 مارس 2019 07:20 م
صور.. تذكارية لوزير الرى وسفير الاتحاد الأوروبى مع أصغر طفل بكورال اليوم العالمى للمياه
القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه
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اختتم الاحتفال باليوم العالمى للمياه فعالياته بكورال للأطفال لعزف العديد من الأغانى الوطنية وأغانى الأم.

وفى لافتة إنسانية طلب الدكتور محمد عبد المعطى والموارد المائية والرى بدعوة طفلة صغيرة تغنى ضمن كورال الأطفال الذى أنهى احتفالية اليوم العالمى للمياه، بتقريبها وعبر لها عن سعادته بها، كما طلب رئيس وفد الاتحاد الاوروبى أيضا التقاء الصور مع الطفلة وعبر عن سعادته بها.

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 جاء ذلك خلال الاحتفالية التى تم أقيمت بالقناطر الخيرية، اليوم، بحضور وزير الرى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وكانت قد انتهت احتفالية اليوم العالمى للمياه، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وسفير الاتحاد الاوروبى إيفان سوركوش، إلى القناطر الخيرية للمشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى للمياه.

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وتضمن الاحتفال إلقاء كل من وزيرى الشباب والرياضة والموارد المائية وسفير الاتحاد الأوروبى ومحافظ القليوبية، كلمة، وقدم ذوى القدرات الخاصة فقرة فنية وعزفت الفرق الفنية أغانى شعبية وتراثية.

وتفقد الضيوف معرض الثورة والذى يعرض لوحات فنية وطنية لطلبة المدارس، كما تضمن الاحتفال تكريم السيدات المزارعات المتميزات فى مجال المياه والرى، وكلمة لممثلين عن الأوقاف والكنيسة.

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يذكر أن اليوم العالمى للمياه يتم الاحتفال به للمرة 26 على التوالى ويأتى الاحتفال هذا العام بعنوان "الطبيعة من أجل المياه" فى محاولة لاستكشاف كيفية ترويض "الطبيعة" فى التصدى لتحديات المياه، فالأضرار البيئية المرتبطة بتغيير المناخ هى أحد أكبر أزمات المياه، التى تتسبب فى فيضانات تغرق بعض دول العام وجفاف تتشقق له مناطق أخرى وتلوث أصاب مجارى المياه بمواد تبحث دول العالم عن التخلص الآمن منها، وهو الأمر الذى أصبح يهدد باختفاء المناطق الخضراء وتدهور نوعية التربة وسوء حالة الأنهار والبحيرات.

 

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