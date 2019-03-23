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صور.. الشيخ محمد بن زايد يستقبل مستشار النمسا لبحث التعاون المشترك

السبت، 23 مارس 2019 04:59 م
صور.. الشيخ محمد بن زايد يستقبل مستشار النمسا لبحث التعاون المشترك الشيخ محمد بن زايد مع مستشار النمسا
كتب محمد عبد العظيم
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استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم مستشار النمسا سيباستيان كورتس، لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

 

وقالت صفحة الشيخ محمد بن زايد: "محمد بن زايد يبحث مع المستشار النمساوي تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين اضافة الى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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الشيخ محمد بن زايد مع مستشار النمسا
الشيخ محمد بن زايد مع مستشار النمسا

 

لقاء الشيخ محمد بن زايد مع مستشار النمسا لبحث العلاقات بين البلدين
لقاء الشيخ محمد بن زايد مع مستشار النمسا لبحث العلاقات بين البلدين

وتجمع الإمارات علاقات ممتدة مع النمسا حيث يحرص قادة البلدين على تقوية علاقات الصداقة وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بصفة دورية، فى إطار تنسيق العلاقات الإماراتية النمساوية


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