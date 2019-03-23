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صور.. "التعليم" تنظم مسابقة لإلقاء الشعر للطلاب على مستوى الجمهورية

السبت، 23 مارس 2019 12:31 م
صور.. "التعليم" تنظم مسابقة لإلقاء الشعر للطلاب على مستوى الجمهورية مسابقة إلقاء الشعر للطلاب على مستوى الجمهورية
كتب محمود طه حسين
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نظمت الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بالإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مسابقة لإلقاء الشعر على مستوى الجمهورية، على مسرح اتحاد الطلاب بالعجوزة، بحضور ما يقرب من 60 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالأنشطة الطلابية والتى تعمل على تعزيز روح الإبداع لدى الطلاب.

وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إن الوزارة تقف وراء أبنائها الموهوبين فى شتى مجالات الأنشطة للكشف عن المبدعين منهم ودعمهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وفقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وعبرت إيمان حسن، عن سعادتها البالغة بالطلاب المتسابقين الذين تميزوا فى إلقاء الشعر فضلا عن اتقانهم النطق السليم بما يحببهم فى اللغة العربية وعلومها.

 
 
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