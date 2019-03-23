صور.. أم مريضة تطالب بعلاج نجليها المصابان بضمور بالمخ ومصدر دخل للأسرة

كتب ـ الأمير نصرى ـ تصوير محمد الحصرى

أم تضرب أقوى مثالا للصبر والتحمل رغم قسوة الحياة التى تعيشها ومرارة الأيام التى تمر بها يوميا، فهى الأم والأب وست البيت والراجل والظهر الذى ينحنى ويعتدل مره أخرى رغم المرض الذى أصابها من أجل أبنائها.

الأم مصابة بالغضروف، ولديها طفلان توأم مصابان بضمور فى المخ، ليس هذا فقط فالأب عائل الأسرة الوحيد أصيب بجلطة ولا يقوى على الحركة، والأسرة تحتاج لعلاج ودخل يساعدها على المعيشة والطفلان يحتاجان البامبرز.

قالت والدة أحمد فتحى عبدالسميع وشقيقه محمود "توأم" 8 سنوات، تقيم كفر حكيم - كرداسة – محافظة الجيزة، إن الطفلين أصيبا بنقص فى الأكسجين بالمخ أدى إلى ضمور بالمخ، وذهبت لعدد من المستشفيات والأطباء، وقالوا إنهما يحتاجان لعلاج طويل، وأنا مريضة بالغضروف فى الظهر والرقبة.

وتابعت الأم المسكينة، أعانى أشد المعاناة معهم، حيث أذهب بهم لعمل علاج طبيعى وتنمية مهارات على حسابى الخاص بـ 200 جنيه شهريا، كما أشترى علاجا شهريا بـ 650 جنيها لعلاج الكهرباء بالمخ، فضلا عن أن والدهم مصاب بجلطة فى الجانب الأيمن من جسده.

وأكدت الأم، أن الطفلان مصابان بشلل رباعى، وتقوم على قضاء حوائجهما من أكل وشرب ولبس وعلاج، وتحملهما داخل توك توك على حسابها لعمل علاج طبيعى، حيث لا يوجد أى دخل لنا ونحتاج لأى مصدر دخل ولو "كشك" أمام البيت أقف فيه بنفسى أو توك توك لابنى محمد يعمل عليه، كما اننى ليس معى ثمن العلاج الطبيعى وعليا ديون للصيدلية ثمن العلاج.

للتواصل ت: 01151156347











