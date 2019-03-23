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"صحة بنى سويف" تنظم قافلة طبية بقرية النواميس فى مركز سمسطا

السبت، 23 مارس 2019 11:49 ص
"صحة بنى سويف" تنظم قافلة طبية بقرية النواميس فى مركز سمسطا القافلة الطبية
بنى سويف - هانى فتحى
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قامت مديرية الصحة ببنى سويف، بأشراف الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبمشاركة فريق إشراف القوافل الطبية بالمحافظة بإشراف الدكتورة هايدى محمد عبدالوهاب منسق القوافل بعمل قافلة طبية بقرية النواميس مركز الواسطى، حيث تم الكشف على 1269مريض منهم معمل دم 34 حالة، ومعمل طفيليات 30 حالة والاشعة 9 حالات، 11 حالة محولين للمستشفيات و5 حالات نفقة دولة وتثقيف صحى 138 مواطن 

وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - اورام الثدى - الامراض الغير سارية-

 

 


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