صحة الوادى الجديد: سحب 220 عينة مياه على مستوى المراكز للتأكد من صلاحيتها

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، عن سحب 220 عينة من محطات تنقية مياه الشرب، ووحدات الغسيل الكلوى ومخارج محطات المياه ووحدات الغسيل الكلوى ومحطات الصرف الصحى بمراكز المحافظة الخمسة لتحليلها.

وأكدت الدكتورة السيدة علي مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، سحب 128 عينة من شبكات المياه، و83 عينة من مخارج وطرود المحطات، لإرسالها لمعامل وزارة الصحة لتحليلها، وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتوافر المعايير الصحية بها، تنفيذًا لقرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بتحليل مياه الشرب بشكل شهرى.

وأضافت مشرف، أن المديرية تتولى سحب عينات المياه بإشراف إدارة الطب الوقائى بقيادة الدكتور صلاح محمد، بواقع 5 عينات من وحدات غسيل الكلى، 1 عينة من حمام سباحة، 3 من محطات الصرف، لمتابعة مدى مطابقتها للشروط الصحية.

ولفتت إلى أن نتائج تحليل العينات الشهر الماضى، جاءت كلها سلبية، وتؤكد خلو مياه الشرب من الملوثات الضارة خاصة البكتيرية والفيروسية.