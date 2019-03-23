شركة مياه الشرب بالقاهرة تواصل لليوم التالى فعاليات حملة "كل نقطة بتفرق"

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، استمرار فعاليات اليوم الثانى للأسبوع المائى تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، اليوم بمقر الحملة بمكتبة المعادى العامة وبدأ اليوم باستقصاء رأى المواطنين عن حملات التوعية وعن الخدمة المقدمة وتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه ، كما تم عمل ورش رسم للأطفال لنشر الوعى والثقافة المائية ثم عرض مسرح للعرائس ثم تم عمل معاينة لتسريبات المياه داخل المكتبه والعمل على إصلاحها ثم عمل ورش لتعليم المواطنين رواد المكتبة أعمال السباكة الخفيفة ثم عمل ندوة عن أهمية الترشيد وتم عمل يوم رياضى بشباب المدرسه الفنيه للشركة وبعض المتطوعين تزامنا مع الحمله.



فيما أكد المهندس مصطفى الشيمى ، رئيس شركة مياه الشرب أنه يتابع بشكل مستمر الحملات القومية الترشيد استهلاك المياه والتى تنظمها ادارة التوعية بالشركة بالتنسيق الكامل مع محافظة القاهرة والشركة القابضة من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه وتقليل الفاقد مشيرا أن الحملات يجب أن تكون رسالة قوية تصل إلى المواطنين بأهمية المياه والخطر الذى يترتب على الإسراف فيها فى ظل دخول العديد من الدول تحت خط الفقر المائى وثبات حصة مصر من مياه النيل.





فعاليات اسبوع المياه فى القاهرة



فعاليات اسبوع المياه فى القاهرة