سقوط تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار أسفل منزل بالمطرية

تمكن ضباط مباحث مركز المطرية بمحافظة الدقهلية من ضبط ربة منزل وصياد وعاطل قاموا بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل.

تلقي اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية، إخطار من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات الي الرائد عمر سليمان رئيس مباحث المطرية، بقيام تشكيل للتنقيب عن الاثار أسفل أحد المنازل بالمطرية، وعلي الفور انتقل الرائد عمر سليمان رئيس مباحث المطرية، والنقيب احمد شطا معاون مباحث المركز، والقوة المرافقة لهم إلي مكان البلاغ والواقعة، وتبين وجود حفرة أسفل المنزل المشار إلية، وتم ضبط كل من، "محمد ز ع" 61 سنة صياد ومقيم المطرية شارع السلطان مراد وابن سلام.و"رانيا م ز" 33 سنة ربة منزل مقيمة نفس عنوان والدها، و"محمود ا ع" 25 سنة عاطل ومقيم البر الثاني قاموا بتكوين تشكيل فيما بينهم للتنقيب عن الآثار، تحت منزل وتم التحفظ علي المكان والأدوات المستخدمة، وتم تعيين الحراسة اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.