video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 مارس 2019 11:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم السبت 2019 ـ 3 ـ 23

السبت، 23 مارس 2019 09:51 ص
سعر الريال السعودى اليوم السبت 2019 ـ 3 ـ 23 الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت ـ أمنية جلال
إضافة تعليق

سجل سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى استقرارا خلال تعاملات اليوم السبت 23-3-2019، حيث ثبت سعر الريال عند 4.59 جنيه للشراء، و4.62 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

جاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.59 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.59 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.59 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.52  جنيه للشراء

4.66  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.57 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.57 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 22-3-2019

سعر الريال اليوم

الدولار

البنك الاهلى

البنك المركزى

اخبار الاقتصاد

عملات

الريال السعودى




لا تفوتك
السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

السيسى للشباب: اجعلوا الحوار وتقبل الأخر دستوركم والإنسانية شريعتكم

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

"الصحة" توفر فيتامينات للحوامل والمواليد بالمجان منعًا لأمراض سوء التغذية

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

لاسارتى يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وضغط الشحات وحظ رمضان صبحى

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

5 خطوات تحمى حسابك بـ"فيس بوك" من القرصنة.. تعرف عليها

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

فيديو.. رامى شحاتة يحكى قصة إنقاذه 51 طفلا من الموت فى حافلة بإيطاليا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة