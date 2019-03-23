زوجة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بدفع 16 ألف جنيه قيمة تجميل أسنانها

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى أمام محكمة الأسرة بإمبابة طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع 16 ألف جنيه لها بعدما أنفقتها، وفق مستندات رسمية، فى علاج وتجميل أسنانها، حيث امتنع زوجها عن سداد المبلغ رغم يُسر حالته المادية.

وقالت "إيمان.ع.أ" فى دعواها: "لم أتصور أن زوجى عندما يعلم برغبتى فى تجميل أسنانى سيرفض منحى المصروفات اللازمة ويطالبنى باستندانتها من أهلى، ويهددنى بالطلاق وذلك بعد زواج دام 4 سنوات ونصف، لأجد نفسى فى الشارع بعد أن طردنى من المنزل واستولى على كل منقولاتى ومصوغاتى الذهبية، وصارحنى أنه لن ينفق على وأطفاله رغم أنه يمتلك الكثير من الأموال".

وتابعت: عانيت منذ زواجى منه من عنفه والتعدى علىّ فى كثير من المرات بالضرب المبرح، حتى كدت كثيرا أن أموت بين يديه ولكنى صبرت تنفيذا لرغبة أهلى، وأن يتربى الطفلان بين أب وأم ويتمتعان بحياة مستقرة وبأموال أبيهم، ولكنه أصابه الجنون ليقرر بعدها طردنا وفوجئت بعدها بزواجه".

وتابعت الزوجة التى لجأت لذات المحكمة لإجبار زوجها على دفع المصروفات العلاجية: "عندما يئست من مساعدته بعد توسيط أهله لحل المشاكل مع زوجى والاتفاق بأن يتحمل جزءا من المبالغ المطلوبة وأهلى جزءا أو يرد لى مصوغاتى وحقوقى الشرعية ويطلقنى ولكنه رفض ولم أجد حلا غير اللجوء للقانون لألزمه بدفع المبالغ المالية.