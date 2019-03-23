زعيم المعارضة الفنزويلى: إدارة مادورو بلغت مرحلتها النهائية والتغيير قريب

كاراكاس أ ش أ

أعرب زعيم المعارضة الفنزويلى، خوان جوايدو، عن اقتناعه بأن إدارة رئيس البلاد، نيكولاس مادورو، قد بلغت مرحلتها النهائية وأنه سيكون هناك تغيير في الحكومة عما قريب.

وقال جوايدو - في تصريحات نقلتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم السبت، - إن مادورو قد فقد القدرة على تمويل ما وصفه بـ "الابتزاز السياسي" بغرض الاحتفاظ بالسلطة، مرجعًا الفضل في ذلك إلى الضغط الذي مارسته الحكومات الأجنبية التي اعترفت به رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا التي تشهد انهيار اقتصادي شديد التضخم.

وأضف جوايدو أن حلفائه قد تواصلوا مع قيادات رفيعة المستوى في الجيش، مشيرًا إلى أن ما بين 80 إلى 85 بالمائة منهم أفراد الجيش مقتنعين بما وصفه بـ "الحاجة إلى إحداث تغييرًا في فنزويلا".

يشار إلى أن فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن جوايدو - في 23 من شهر يناير الماضي - نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.

وأعلنت دول عديدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا فيما انتقد الرئيس "نيكولاس مادورو" التحرك واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

ويؤكد مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان وزعيم المعارضة بأنه "دمية في يد الولايات المتحدة".