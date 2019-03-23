زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ يطالب بالإفصاح عما تضمنه تقرير "مولر"

واشنطن /أ ش أ/

طالب زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الجمعة، بالإفصاح الكامل عن محتويات التقرير النهائى للمحقق الأمريكى الخاص، روبرت مولر، الذى تناول مزاعم التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية لعام 2016.

ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم عن شومر قوله :"الآن وقد قدّم المحقق الخاص مولر تقريره إلى المدعى العام، فلا مفر من إعلان المدعى العام بيل بار عن التقرير بشكل كامل أمام العامة، وأن يقدم النتائج والوثائق البارزة إلى الكونجرس".

ومن ناحية أخرى، أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسى بيلوسي، وشومر فى وقت سابق اليوم بياناً مشتركاً دعيا إلى تحقيق المطلب ذاته وهو الإعلان الكامل عن تقرير المحقق مولر.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت فى وقت سابق الجمعة، أن المحقق الخاص المكلف من وزارة العدل للتحقيق فى التدخل الروسى المزعوم فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، روبرت مولر، قدّم تقريره السرّى بشأن النتائج النهائية لتحقيقه إلى وزير العدل وليام بار.

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية، فقد أخبرت وزارة العدل الكونجرس اليوم بأنها تلقّت تقرير مولر، الأمر الذى يعنى انتهاء التحقيق رسميا، لكنها لم تكشف عن محتوياته، ومن المتوقع أن يفصح مولر عن نتائج التحقيق للكونجرس خلال الأيام المقبلة.