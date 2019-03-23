"ريماس" 7 سنوات موهبة غنائية جديدة تلفت الأنظار بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

بالزى المدرسى وحجمها الصغير استطاعت الطفلة ريماس وليد ذات 7 سنوات، أن تخطف أنظار الحاضرين، فى احتفالية كبرى أقامتها محافظة الشرقية، لتكريم الأمهات المثاليات، لجمال صوتها وقدرتها على أداء الأغانى القديمة الصعبة، وسط تصفيق حار بالقاعة، وقبلها وأثنى على أدائها المحافظ ممدوح غراب، قائلا: "ستكون نجمة كبيرة فى المستقبل، فالشرقية دائما ولادة بالمواهب".

وقالت ريماس وليد، الطالبة بالصف الأولى الابتدائى بمدرسة الشيماء بالزقازيق، لـ"اليوم السابع"، إنها تعشق الأغانى القديمة، وتتدرب عليها فى المدرسة، مضيفة أن موهبتها تلقى اهتماما من والديها اللذين يشجعانها على الغناء وتنمية موهبتها.

وأضافت الطفلة ريماس، أنها لا تستمع سوى للأغانى القديمة وتحب كل المطربين، لكن مثلها الأعلى هى الفنانة أصالة، وطموحها أن تصبح نجمة كبيرة مثلها .

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كرم بالأمهات المثاليات، وقدم كورال الهلال الأحمر فقرات فنية وأغانى للأم وحازت على الاستحسان من الحضور.