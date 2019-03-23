جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها بوجدانوف إلى وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم السبت، تعليقا على المعلومات التي أفادت بأن الولايات المتحدة تعمل بالفعل على وثيقة رسمية تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وقد يوقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وقال بوجدانوف "إن هذا الأمر يقوض احتمالات التسوية السلمية القائمة على مفهوم السلام مقابل الأرض ومبادرة السلام العربية، مشددا على أن القرارات التي تتخذها واشنطن للسماح بتمرير قوانين بشأن ضم القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، باطلة وغير شرعية ومخالفة للقانون الدولي".