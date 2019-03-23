رسميا.."مولر" ينهى تحقيقه فى تدخل روسيا بانتخابات أمريكا ويسلمه لوزارة العدل

واشنطن أ ش أ

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، أن المحقق الخاص المكلف من وزارة العدل للتحقيق فى التدخل الروسى المزعوم فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 روبرت مولر، قدّم تقريره السرّى بشأن النتائج النهائية لتحقيقه إلى وزير العدل وليام بار، حسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ووفقا لما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، فقد أخبرت وزارة العدل الكونجرس بأنها تلقّت تقرير مولر، الأمر الذى يعنى انتهاء التحقيق رسميا، لكنها لم تكشف عن محتوياته. ومن المتوقع أن يفصح مولر عن نتائج التحقيق للكونجرس خلال الأيام المقبلة.

وكُلّف مولر من وزارة العدل، فى مايو 2017، بالتحقيق فى "أية علاقة وتنسيق بين الحكومة الروسية وأفراد لهم علاقة بحملة ترامب الانتخابية، وأى أمور قد تكون نتجت أو قد تنتج مباشرة من التحقيق"، كما حقّق فريق مولر فى إعاقة ترامب سير العدالة.

ووجّه التحقيق، وفق ما تم إعلانه قبل إصدار تقرير ، اتهامات لـ34 شخصا، بالعمالة لصالح الاستخبارات الروسية بينهم بعض أقرب مستشارى ومساعدى ترامب السابقين. ويشير التحقيق إلى سعى حملة ترامب للاستفادة من جهود روسية معقدة فى 2016 للتأثير على نتائج انتخابات الرئاسة لصالح المرشح الجمهورى آنذاك، لكنه لم يتهم أيا من مساعدى ترامب بالمشاركة فى تلك العملية.

كما أسفر التحقيق عن إدانة عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب، لكن فى قضايا غير ذات صلة بالتدخل الروسي.

وقال بار للكونجرس، إنه حاليا يستعرض التقرير، مرجّحا أن يكون بإمكانه إعلام النواب بالنتائج الأساسية لتحقيق مولر خلال 48 ساعة.

وأوضح الوزير أنه سيتشاور مع نائبه رود روزنشتاين لـ"تحديد ما هى المعلومات الأخرى من التقرير التى يمكن الكشف عنها للكونجرس والعامة بما يتّسق مع القانون، بما فيها ترتيبات المحقق الخاص والممارسات والسياسيات طويلة الأجل للوزارة".

فيما أكد أنه لم يحدث أن اعترض أى من مسئولى الوزارة الأعلى من مولر على أى من جوانب تحقيقه، مشددا على أنه سيبقى ملتزما بالشفافية "قدر الإمكان" فى الإعلان عن نتائج التحقيقات، وأنه سيعلن عن موقفه من استعراض التقرير.

وكشف مسئول بارز بوزارة العدل الأمريكية أن المحقق الخاص فى التدخل الروسى المزعوم فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2016 روبرت مولر لم يوص بتقديم أية اتهامات جديدة سوءا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب أو لآخرين، حسب ما أفادت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة.

ونقل الموقع الإلكترونى لصحيفة "واشنطن بوست" عن المسئول - لم تذكر اسمه - قوله إن مولر لم يوص فى تقريره النهائى بشأن نتائج التحقيقات، والذى سلّمه اليوم إلى وزير العدل وليام بار، بتوجيه أية اتهامات جديدة بعد نحو عامين من التحقيقات التى أسفرت عن اتهام أكثر من 30 شخصا.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم، أن روبرت مولر، قدّم تقريره السرّى بشأن النتائج النهائية لتحقيقه إلى وليام بار. وأخبرت وزارة العدل الكونجرس بأنها تلقّت تقرير مولر، الأمر الذى يعنى انتهاء التحقيق رسميا، لكنها لم تكشف عن محتوياته. ومن المتوقع أن يفصح بار عن نتائج التحقيق للكونجرس خلال الأيام المقبلة.

وكُلّف مولر من وزارة العدل، فى مايو 2017، بالتحقيق فى "أية علاقة وتنسيق بين الحكومة الروسية وأفراد لهم علاقة بحملة ترامب الانتخابية، وأى أمور قد تكون نتجت أو قد تنتج مباشرة من التحقيق"، كما حقّق فريق مولر فى إعاقة ترامب سير العدالة.

ووجّه التحقيق، وفق ما تم إعلانه قبل إصدار تقرير اليوم، اتهامات لـ34 شخصا، بالعمل لصالح الاستخبارات الروسية بينهم بعض أقرب مستشارى ومساعدى ترامب السابقين. ويشير التحقيق إلى سعى حملة ترامب للاستفادة من جهود روسية معقدة فى 2016 للتأثير على نتائج انتخابات الرئاسة لصالح المرشح الجمهورى آنذاك، لكنه لم يتهم أيا من مساعدى ترامب بالمشاركة فى تلك العملية.

كما أسفر التحقيق عن إدانة عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب، لكن فى قضايا غير ذات صلة بالتدخل الروسي.