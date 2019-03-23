رحلة كوبنهاجن تعود لممر الإقلاع بمطار القاهرة لإنقاذ حياة أحد أطقم الضيافة

كتب أحمد حمادة

اضطرت طاقم طائرة مصر للطيران المتجهة إلى كوبنهاجن للعودة إلى ممر الإقلاع مرة أخرى، وذلك لإنقاذ حياة أحد أفراد طاقم الضيافة، وذلك بعد ظهور ملامح الأعياء عليه.

وقالت مصادر، إن قائد رحلة مصر للطيران رقم 759 المتجهة إلى كوبنهاجن، للعودة من ممر الإقلاع فى مطار القاهرة بعد إصابة أحد أطقم الضيافة بحالة إعياء شديد وإغماء، طلب قائد الرحلة من برج المراقبة السماح له بالعودة من الممر، وتم طلب طبيب الحجر الصحى وقام بتوقيع الكشف الطبى على المضيف بموقع 21 بارض المهبط، وأقلعت الرحلة إلي كوبنهاجن بعد إنزال المضيف المريض ونقله إلي المستشفي.