رئيس وزراء العراق: نتطلع لعقد القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق غداً

كتب محمد الجالى

أكد عادل عبد المهدي رئيس وزراء جمهورية العراق، أنه يتطلع للقمة الثلاثية غداً مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى لتعزيز وتنمية العلاقات.

وأضاف رئيس وزراء العراق فى كلمته بقصر الاتحادية، أن العراق لا يوجد لديه اليوم أعداء سوى الإرهاب والفقر والأمية والبطالة، مشيداً بحديث الرئيس السيسى، حول ضرورة بذل الجهد والعمل لبناء الأمم.

وأشار رئيس وزراء العراق إلى ضرورة تجفيف منابع الإرهاب، مؤكداً أن التعاون بين مصر والعراق فى هذا الشأن سيكون أساسيا.

وقال: نحن فى العراق مصرين على استغلال الوضع الاستراتيجى لبلدنا فى تنمية وتقوية العلاقات مع دول العالم، مؤكداً أن اختيار القاهرة لتكون زيارته الخارجية الأولى رسالة لها دلالة كبيرة، بالنظر إلى دور مصر المحورى والإقليمى والدولى.